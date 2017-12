Alexandra Sichitiu, frumoasa artistă care își clădește o carieră de succes în muzică! „Să iubești ceea ce faci și ce ți-a dat Dumnezeu nu-ți poate lua nimeni”

Interpreta Alexandra Sichitiu-Mărculescu este din Târgu-Jiu și are 22 de ani. Tânăra cântă muzică populară și ușoară, vocea sa fiind apreciată și talentul răsplătit la numeroase festivaluri concurs de-a lungul anilor. Alexandra știe să cânte și la pian și spune că pasiunea pentru muzică și frumos o va însoți toată viața! Acum, pe lângă muzică, se ocupă de afacerea familiei cu soțul său.

Solista și soțul său locuiesc în Târgu-Jiu, aici având și afacerea. Alexandra Sichitiu-Mărculescu a studiat canto popular la Liceul de Muzică cu profesorul Stelian Florescu și pian cu Liliana Ștefănescu. „În weekend mergeam la Palatul Copiilor, unde o aveam ca profesoară pe interpreta de muzică populară Emilia Drăgotoiu Nanu. Mi-ați dat posibilitatea să vorbesc despre oamenii care m-au învățat tot ceea ce știu astăzi și le mulțumesc pe această cale. În prezent îmi ocupă mult timp afacerea de familie pe care o am împreună cu soțul meu, dar pe primul loc rămâne muzica și tot ce ține de promovarea mea”, a spus frumoasa interpretă Alexandra Sichitiu-Mărculescu. Talentul muzical i-a fost descoperit la vârsta de 14 ani, iar cea care a îndrumat-o pe acest drum a fost mama sa și Emilia Drăgotoiu Nanu. „Mama a fost cea care m-a luat de mână și m-a dus la doamna Emilia Nanu, după câteva cântecele pe care le învățasem acasă, i-a confirmat mamei că pot pleca pe acest drum și s-a ocupat de evoluția mea până la terminarea liceului. Mami, îți mulțumesc pentru fiecare sacrificiu pe care l-ai făcut ca să devin omul de astăzi, sunteți cei mai buni părinți pe care îi poate avea un copil și mă mândresc din suflet cu voi! Același lucru îl spun și pentru bunicii mei, cum le spun eu – a doua pereche de părinți! Am avut o relație foarte apropiată, am crescut lângă ei și am fost răsfățata familiei”, a povestit Alexandra Sichitiu-Mărculescu.

Muzica populară, marea sa dragoste

Iubește muzica de orice fel și cântă de ori câte ori i se ivește ocazia. Nu ar putea trăi fără muzică! „Cânt și muzică ușoară, cânt la prieteni, cânt prin casă dacă aud o melodie care îmi place, dar sufletul meu e ocupat în totalitate cu muzica populară. Nu exclud posibilitatea de a face piese de muzică ușoară pe viitor, dar primul loc este deja ales”, a afirmat tânăra. După opt ani de canto popular la Școala Populară de Artă, Alexandra Sichitiu-Mărculescu este deținătoarea multor premii importante: „Îmi amintesc cu drag de primul meu concurs, am pășit cu dreptul, am obținut premiul I la «Mărțișoare Folclorice» – Stoina -2012 a fost cel mai bogat în premii! Am obținut premiul I la Festivalul «Maria Apostol» , Premiul I la «Festivalul concurs al cântecului popular gorjenesc» – Tismana etc. La 16 ani am luat preselecția la «Strugurele de aur », un festival foarte important în țară”.

Dezamăgiri și sfaturi

La fel ca mulți interpreți de muzică populară, și Alexandra a avut momente în care s-a simțit dezamăgită după participrea la anumite concursuri. Nu din oricina ei, ci din cauza altora. „Chiar dacă au fost concursuri la care nu am obținut un premiu, sunt fericită că am avut ocazia să concurez lângă oameni care erau cu mulți ani mai mari și mai experimentați ca mine. Perioada concursurilor a fost una destul de grea, cred că abia atunci am cunoscut dezamăgirea și nedreptatea, sunt sentimentele care m-au urmărit destul timp. Copiii care vin după generația mea, cred că au dreptul să știe că nu totul e corect și că în zilele noastre nu un concurs îți arată ce calități vocale ai, ci publicul! Au fost concursuri unde nu am obținut nimic, însă, în public nu se mai terminau aplauzele. Asta trebuie să înțeleagă și părinții, nu mai certați copiii, îi dezamăgiți și mai tare! Noi, tinerii avem puține șanse să reușim, dar dacă iubești din tot sufletul ceea ce faci, ce ți-a dat Dumnezeu nu-ți poate lua nimeni”, spune Alexandra Sichitiu-Mărculescu.

Piesele Alexandrei sunt din suflet

Interpreta a lansat de-a lungul timpului câteva piese care s-au bucurat de un real succes. În fiecare dintre ele este o bucățică din sufletul solistei! „Cred că de acum începe perioada mai serioasă din cariera mea, am piese, dar majoritatea sunt făcute când încă aveam voce de copil, ceea ce nu recomand să facă și altii, cred că înregistrările trebuie făcute atunci când vocea este deja matură, restul …. este risipă de bani! Ultima mea piesă o dedic tuturor tinerilor căsătoriți, o găsiți pe youtube, videoclipul este realizat la Muzeul din Curtișoara, de Cosmin Toma. Deja lucrez la următoarea piesă, dar nu vreau să dezvălui prea multe detalii. Textul melodiilor le compune Adi Mihu, iar de linia melodică se ocupă Marius Pițigoi, doi profesioniști la care apelez cu drag”, a spus frumoasa și talentata interpretă Alexandra Sichitiu-Mărculescu.

Costume populare dăruite de cei dragi

Alexandra cântă la nunți și petreceri și are câteva costume populare care îi sunt foarte dragi. Ca mulți alți artiști de muzică populară, fata iubește tradițiile și obiceiurile noastre din strămoși. Oamenii dragi i-au dăruit unele dintre costume, spre mare sa bucurie! „Ultimele costume pe care le-am primit sunt de la bunica soțului meu, are cea mai frumoasă poveste. Într-o zi, când am ajuns acasă, soacra mea le întindea pe culme și mi-a spus că le-a pregătit pentru mine, a fost un moment superb, știam cât de mult înseamnă acele costume pentru bunica soțului meu, care le avea de la bunica ei și erau păstrate de mai mult de 150 de ani. Mulțumesc, mami, pentru că asta sunteți pentru mine, mamă, nu soacră, la fel și tati!”, a spus, zâmbind, Alexandra.