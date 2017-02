Cealaltă față a uneia dintre cele mai sexy gorjence! Privește cum arată nemachiată!

A fost fotomodel, iar acum are propria afacere, fiind deținătoarea unui atelier de creație. Deși mai tot timpul este machiată ca la carte și nu lasă să i se vadă nicio imperfecțiune, de curând, Elena Condescu, a postat pe pagina sa de socializare o imagine în care este aproape nemachiată. Cu toate că multe tinere celebre sunt de nerecunoscut atunci când nu folosesc make up, fiica lui Marin Condescu este un exemplu de frumusețe naturală. Sigur, ca orice femeie, aceasta are mici imperfecțiuni, însă nu care să îi umbrească farmecul. Mai mult, ochii ei de culoarea cerului îi luminează chipul și îi scot în evidență trăsăturile care încă se mențin ca ale fotomodelelor de pe marile podiumuri ale caselor de modă.