Este atât de sexy încât femeile mor de invidie, iar bărbații au fantezii cu ea! Focoasa șatenă s-a pozat în fundul gol!

A postat pe pagina de socializare o imagine care a enervat femeile, însă a satisfăcut pe deplin bărbații. O frumoasa tânără din județul Gorj știe să stârnească atenția tuturor, astfel că în ultima vacanță pe care a avut-o s-a fotografiat cu fundul la vedere, iar imaginea a ajuns pe net. Posteriorul acesteia a fost atât de admirat încât bărbații au abuzat, efectiv, de butonul de like. Unii au îndrăznit să îi lase și comentarii, însă Roxana Vancea nu pare interesată de vreun admirator, mai ales că pare destul de dezamăgită după relația cu Mihai Bendeac. În schimb, Roxana a recunoscut că îi plac fetele. „Trei dintre iubitele mele se uită acum la televizor. Îmi plac fetele, mă atrag. Acum nu sunt singură, există cineva, dar nu am iubit. Există sentimente, dar nu există relaţie. Despre Mihai nu vorbesc, e un subiect pe care nu vreau să îl ating. Nu îmi doresc copii, nu îmi doresc să fiu mireasă, nu vreau chestii de genul ăsta. Nu pot să am grijă nici de mine, dar de un copil… nu mă văd având un copil. Nu mi-am dorit niciodată copii”, a spus Roxana Vancea în cadrul unei emisiuni de la Kanal D.