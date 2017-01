Este considerată o bombă sexy, dar a fost părăsită de iubit pentru o femeie simplă!

Actuala iubită a unui afacerist gorjean a fost părăsită în trecut pentru o femeie pe care mulți ar putea să o catalogheze simplă, în comparație cu blonda senzuală despre care vorbim. Fostul fotomodel s-a iubit trei ani și jumătate cu bărbatul care i-a dat papucii într-un final, el fiind și primul iubit. Cel care a părăsit-o pe Valentina Pelinel, actuala parteneră a lui Cristi Borcea, este Dorin Dragan, un dansator pe care blonda l-a cunoscut în anul 1997. „Eu dansam la vremea aia cu 3 Sud Est. Am făcut câteva prezentări ca model pentru Zina, şi aveam un business de import-export în Bucureşti. Ştiu că ne-am cunoscut după ce câştigase ea Top Model. Am fost să o iau de la aeroport şi m-am îndrăgostit pe loc (…) Am fost primul ei iubit. Era mică, pe-atunci avea 16 ani jumate. Relaţia a durat aproape 3 ani şi jumătate. Între timp am cunoscut-o pe soţia mea. A fost o decizie grea acum 15 ani, când a trebuit să aleg între soţie şi Valentina”, a spus bărbatul despre relația cu Valentina.