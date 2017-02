Fiica unui afacerist a șocat de Ziua Îndrăgostiților! S-a pozat în sânii goi și a postat imaginea pe Facebook!

Îi place să încingă imaginația bărbaților și să provoace invidia femeilor, așa că postează pe Facebook poze cât mai îndrăznețe, în care își arată calitățile fizice. Fata unui om de afaceri din județul Gorj a bulversat din nou reprezentanții sexului masculin după ce, chiar de Ziua Îndrăgostiților, s-a fotografiat în sânii goi și a publicat poza în mediul virtual. Desigur, nu este prima dată când Raluca Benegui își înnebunește prietenii virtuali cu astfel de postări, ea fiind obișnuită să își promoveze sexualitatea debordantă. De această dată a ales să spună tuturor „Happy Valentine`s Day” cu o imagine la care a adăugat și un comentariu destul de amuzant în limba engleză: „Small breasts? That’s why your heart gets broken easily, no air bags to support your emotions” – ( Traducere: „Sâni mici? De aceea inima ta se frânge cu ușurință, nu are airbag-uri să-ți sprijine emoțiile”).