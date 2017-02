Fostul iubit al unei gorjence celebre urmează tratament pentru depresie! A vrut să se sinucidă!

Un actor care s-a iubit cu o frumoasă gorjeancă a trecut prin momente cumplite și încă mai urmează tratament pentru depresie. Acesta a încercat chiar și să se sinucidă din cauza problemelor pe care le-a avut.

Celebrul Mihai Bendeac, cel care s-a iubit cu Roxana Vancea, a povestit în cadrul unei emisiuni prin ce clipe îngrozitoare a trecut. „Eram într-una dintre perioadele alea crunte ale depresiei. Îmi trecea destul de des prin minte gândul sinuciderii. (…) Cred că am băgat în spital vreo doi terapeuţi, iar altul, probabil, acum scrie o lucrare de doctorat. Da, am discutat şi cu psihologi, şi cu psihiatru. Am fost şi încă mai sunt sub tratament. (…) Medicamentos. (…) Mi-am dat seama că faptul că mă duceam la terapie îmi aducea aminte că sunt depresiv. De două luni de zile am simţit nevoia să nu mă mai duc la această terapie şi să-mi găsesc alte metode, ale mele, proprii. (…) Pe mine nu mă distrează mai mult decât o înmormântare. Mi se pare atât de absurd tot conceptul de înmormântare, toate datinile alea, încât nu pot să mă abţin să nu râd”, a povestit Mihai Bendeac.

Acesta a mărturisit că a vrut să se arunce în gol de la etajul 9. „Îmi aduc aminte că eram într-una dintre perioadele crunte ale depresiei şi îmi trecea destul de des prin minte gândul sinuciderii, ba chiar o consideram ca pe o soluţie optimă şi normală. M-am trezit noaptea, iarna, pe jumătate ieşit pe geamul unui apartament de la etajul 9, în care locuiam la vremea respectivă. Cred că am adormit tracasat şi cine ştie ce s-a produs în mintea mea!”, a povestit actorul.