Interpreta Violeta Popescu a lansat o nouă piesă! Vezi care este povestea ei

Maria Violeta Popescu este din comuna Dragotești și este elevă în clasa a VII-a la Școala Gimnazială „Ion Vîlceanu” din comuna natală. Copila, foarte talentată la muzică, vrea să ajungă o cunoscută interpretă. Violeta își face părinții mândri, mai ales că, de curând, a lansat o nouă piesă de muzică populară!

De când era mică, Violeta Popescu descoperit că îi place să cânte muzică populară și că are talent. Părinții, care o sprijină în toate, au deciss, în urmă cu trei ani de zile, să o înscrie pe Violeta la cursurile de canto ale Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu. Pe lângă pasiunea pentru muzică, Violeta Popescu a descoperit arta quilling și adoră să lucreze cu hârtia pentru a realiza mici opere de artă. Formele create de micuța interpretă au fost premiate la mai multe competiții naționale și internaționale. „Cursurile la Școala Populară de Artă le-am început acum trei ani. Cel care mă îndrumă și mă sprijină în tot ceea ce fac, este profesorul meu, domnul Ion Drăgan, alături de domnul corepetitor Eugen Tița. Am cântat ca și invitat la diverse evenimente (nunți, botezuri, dar și zile onomastice) și la zile ale unor localități cum ar fi: Zilele comunei Bolboși, Cântec Folcloric al Văii Jilțului de la Dragotești etc. Muzica populară este muzica pe care o ador și cea spre care îmi îndrept pașii. Pe lângă muzica populară, mai ascult și alte genuri de muzică, cum ar fi: Folk, Operă, Pop. Pianul este instrumentul muzical la care cânt de trei ani de zile. Atunci când sunt în fața clapelor, simt un sentiment de liniște. Sunetele pe care le scoate pianul meu, de cele mai multe ori, le compar cu sunetele din natură, în special ale păsărilor din codru”, a declarat Violeta Popescu.

A lansat o nouă piesă muzicală

Luna aceasta, Maria Violeta Popescu, cu ajutorul prietenilor săi de la N-Sat Tv a lansat o nouă piesă. Melodia a strâns deja sute de vizualizări pe canalul Youtube, spre bucuria copilei. „Piesa a fost făcută printr-o colaborare a mult îndrăgitului post de televiziune N-sat Tv și studioul Liviu Ploae, astfel luând naștere Av Studio. Versurile au fost scrise de doamna Aura Stoenescu căreia îi mulțumesc din suflet, domnul Daniel Norcea a fost cel care s-a ocupat de filmare alături de doamna Aura Stoenescu. Muzica și orchestrația au fost compuse de către domnul Marius Florea, căruia îi muțumesc enorm și domnul Liviu Ploae. Aș vrea să le mulțumesc și profesorilor mei de la SPA: domnul profesor Ion Drăgan și domnul profesor Gigi Tița! Pe viitor aș dori să mă perfecționez în tainele muzicii populare!”, a afirmat Violeta Popescu. Copila este dornică să învețe cât mai multe lucruri despre muzică, să urmeze studii liceale în acest domeniu. La școală învață bine, iar în timpul liber citește și realizează lucrări de quilling.

„Aș dori ca în viitor să ajung o celebră solistă de muzică populară. Doresc să urmez un liceu care să mă îndrume și să mă ajute în cariera mea, indiferent de profil. În timpul liber încerc să mă perfecționez pe plan muzical, dar și să citesc și să descopăr peisaje minunate. Cel mai des îmi place să citesc romane ale unor mari scriitori români, dar și anumite basme care au fost citite și de persoane care au acum o vârstă înaintată, basme nemuritoare care au rămas și vor rămâne pururea veșnice în viața noastră. Părinții mei m-au învățat și mi-au explicat că în viață, pentru a reuși, trebuie să lupt și să muncesc pentru ca viața să-mi ofere ceea ce îmi doresc. Ajunsă la această vârstă am început să conștientizez că toate îndrumările și spusele părinților mei m-au dirijat spre o direcție pozitivă așa cum mi-am dorit!”, a mai spus copila din Dragotești.