Iubita unui cunoscut afacerist gorjean are doar 10 clase! Uite de ce a abandonat școala!

A devenit un renumit fotomodel și a făcut furori de-a lungul timpului cu frumusețea sa, însă la capitolul studii este mult în urmă față de alte tinere care s-au făcut cunoscute în showbiz-ul românesc. Frumoasa blondă care i-a dăruit un copil afaceristului gorjean Cristi Borcea, Valentina Pelinel, are doar zece clase. Întreruperea studiilor a fost obligatorie pentru Valentina deoarece tatăl ei a murit. La scurt timp după tragedia care s-a produs în familia sa, blonda a urmat calea modeling-ului. „Am fost un copil sărac, tatăl meu a murit când eu aveam o vârstă fragedă, aveam 15 ani. Câteva luni mai târziu, eu eram deja în toate ziarele și revistele pentru că câștigasem top model România. Eu am rămas cu mama într-o perioadă foarte dificilă. Noi am mâncat ani la rând pâine cu unt, prăjite pe un reșou rupt. Zile la rând și mămăligă. Dar nu-i nicio problemă pentru că asta m-a călit. Numai așa eu, astăzi, Valentina, pot să apreciez banul”, spunea Valentina Pelinel într-un interviu anterior.