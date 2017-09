Marcel Toader o face praf pe Maria Constantin! Uite ce povestește despre blondă!

Deși a precizat că nu vrea să vorbească despre despărțirea dintre el și Maria Constantin, Marcel Toader rupe tăcerea. Omul de afaceri povestește detalii incredibile despre blonda din folclor, el susținând că Maria îl înșela de foarte mult timp și că aceasta este îndrăgostită de un om foarte important care este însurat și are copii. Mai mult, Toader spune că el a făcut parte dintr-un plan al interpretei de muzică populară și că aceasta nu l-a iubit niciodată. „Eu am făcut parte dintr-un plan al ei. Ea știa ce are de făcut și când s-a văzut acolo unde își dorea nu mai avea nevoie de mine. Minte cum respiră, minte cu o forță teribilă. Vorbim deja de o relație paralelă, nu doar de o aventură, relația dintre ei ținând de câțiva ani. Acel bărbat are familie, are copii, unul este pe drum. El știe că știu, am vorbit cu el la telefon, ne-am dat și mesaje și mi-a confirmat că are o relație extraconjugală. El este o persoană a statului, este foarte importantă”, a declarat Marcel Toader la Acces Direct.