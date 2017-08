O adolescentă pasionată de muzică, strânge bani pentru a filma primul său videoclip!

Nicoleta Lupulescu are 16 ani și este pasionată de ani de zile de muzică. Cântă muzică populară, își creează singură o parte din piese și își dorește să ajungă o cunoscută interpretă! Știe că visurile sale pot deveni realitate, așa că face tot ce poate pentru a le îndeplini. Vara aceasta, adolescenta a muncit pentru a strânge banii necesari filmării primului său videoclip.

Nicoleta Lupulescu este un copil sensibil, care iubește muzica populară încă de când era mică. A participat la concursuri, unde a obținut diverse premii și cântă ori de câte ori are ocazia. De ceva vreme a început să compună poezii, dar și versuri pentru melodiile sale populare. Pentru viitorul său studiază să devină hair-stylist, aceasta fiind o altă pasiune în afară de cea pentru muzică! Despre sine spune că este elevă în clasa a X-a la Colegiul Tehnic „Henri Coandă”, la școala profesională de aici, unde studiază pentru a deveni hair-stylist. De mică a descoperit că are talent la muzică și a început să cânte, făcând și cursuri de canto popular. Adoră muzica populară și admiră artiști precum: Olguța Berbec, Niculina Stoican, Roberta Crintea.

„Visez la o carieră și la un job în acest domeniu în care mă pregătesc, al hair-stylingului, dar și la o carieră în muzică. O să muncesc din greu să îmi îndeplinesc visurile, căci sunt foarte ambițioasă! Momentan lucrez ca să am banii necesari căci vreau să filmez primul meu videoclip. Nu știu exact când, dar totuși vreau ca până în sărbătorile de iarnă să fac un videoclip la Muzeul Casa Cartianu cu Televiziunea N-Sat. Am participat la Ziua Francofoniei, am cântat în limba franceză și am luat mențiune. Am participat la un concurs de poezie, de curând, dar și alte competiții în domeniu. Am la activ diverse premii. (…) Vreau să devin o interpretă de muzică populară! Să ajung cunoscută și să fac oamenii fericiți cu melodiile mele! Familia este pe primul loc în viața mea, mă sprijină mult, am și prieteni pe care îi prețuiesc! Mă concentrez pe lucrurile frumoase, bune, pe oamenii buni din viața mea, îmi doresc să învăț, să am profesia mea și o carieră frumoasă în muzică!”, a spus, zâmbind, talentata Nicoleta Lupulescu.