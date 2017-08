O talentată solistă din Bumbeşti Jiu, câștigătoare la un festival din Craiova  

Luminița Alisa Pasăre din Bumbești-Jiu este o talentată solistă de muzică populară, câștigătoare a mai multor premii importante de-a lungul ultimelor luni. Ultima reușită a copilei din Sadu este câștigarea Trofeului, a premiului I la cântec popular și a premiului II la doină la Festivalul-concurs național „Iubesc muzica” de la Craiova!

În perioada 29-30 iulie, la Craiova a avut loc prima ediție a Festivalului-concurs „Iubesc muzica”, iar tânăra interpretă Luminița Alisa Pasăre din Bumbești-Jiu a cucerit iremediabil juriul! Fetița din Bumbeşti Jiu a revenit acasă câștigătoare: Luminița a primit premiul I pentru minunata interpretare a unui cântec popular, premiul II pentru interpretarea unei doine și un trofeu din partea organizatorilor primei ediții a concursului din Craiova. Luminița Alisa Pasăre are 10 ani și este din orașul Bumbești-Jiu. Micuța elevă are o voce angelică și impresionează prin sensibilitate, dar și prin seriozitatea de care dă dovadă atunci când se pregătește la canto popular. A moștenit talentul muzical de la frumoasa ei mamă, dar și de la bunica și bunicul său. Despre bunic, micuța Alisa-Luminița își amintește că a fost membru al Ansamblului „Doina Gorjului”, iar bunica ei cânta la nunți, vocea sa fiind asemănată cu cea a Mariei Lătărețu. Alisa-Luminița își dorește să devină un priceput medic pediatru, dar și interpretă de muzică populară autentică. Festivalul național de muzică clasică, ușoară, instrumentală și populară „Iubesc muzica” a avut ca obiectiv principal promovarea artei în rândul copiilor și tinerilor, descoperirea de noi talente și promovarea acestora la nivel național și internațional prin participarea copiilor și tinerilor din întreaga țară. Au participat zeci de copii și adolescenți cu vârste între 4 – 18+ ani, fiind împărțiţi pe grupe de vârstă: 4 – 5 ani, 6 ani, 7 ani, 08 ani, 09 ani, 10 ani, 11 ani, 12 ani, 13 ani, 14 ani, 15 – 18 +ani.

Studiază canto popular cu Ion Drăgan și Claudia Torop

În urmă cu cinci ani, părinții au înscris-o pe Alisa la Clubul Elevilor din Sadu, la clasa Claudiei Torop. De doi ani de zile, Alisa Pasăre studiază canto popular și cu Ion Drăgan, de la SPA Târgu Jiu, fetița fiind lăudată de ambii interpreți. „Talentul la muzică, bineînțeles că mi l-a descoperit mami, aveam 5 ani și cântam în oglindă. Mami m-a auzit fredonând un cântec și așa am ajuns să mă înscrie pentru început la Bumbești-Jiu, la doamna Claudia Torop. Aveam vârsta de 5 ani când am intrat la clasa doamnei Claudia Torop și opt ani când am intrat la clasa domnului Drăgan”, a spus Alisa. Micuța artistă spune că muzica reprezintă foarte mult pentru ea, cântă mai tot timpul și mereu o face cu bucurie! Consideră că muzica trebuie să trezească în sufletul celui care o cântă și celui care o ascultă sentimente plăcute, fericire și mulțumire.