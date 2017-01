Pilotul Vlad Stănescu vrea să trezească pasiunea pentru drift în cât mai mulți târgujieni

Cea mai mare parte din viață a trăit-o la Târgu-Jiu și de mic iubește mortorsporturile. De câțiva ani, Vlad Andrei Stănescu a devenit un pilot cunoscut în lumea celor care practică un sport nou și plin de adrenalină, dar care presupune multe ore petrecute în spatele volanului, pe platformele de antrenament: driftul! Driftul a apărut în Japonia în urmă cu aproape 3 decenii, este un sport relativ nou și reprezintă, poate, cel mai spectaculos stil de pilotaj! Vlad Stănescu și-a propus ca anul acesta să organizeze un eveniment care implică practicarea acestui sport și la Târgu-Jiu.

Drift-ul este cea mai frumoasă latură a motorsportului, care nu are la bază timpul, ci spectacolul. Principiul de la baza lui este să duci acest spectacol la cote extraordinar de mari, spun piloții experimentați. Acest lucru face să fie tot mai consumat şi mai iubit de piloţi şi de spectatori! La sfârșitul lunii februarie, pilotul Vlad Stănescu va împlini 30 de ani și spune că driftul este sportul care l-a cucerit iremediabil și pentru care a făcut și este dispus să mai facă sacrificiile necesare. Vlad a trăit la Târgu-Jiu până în 2012, când s-a mutat alături de familia sa la București. De mic, Vlad Stănescu a fost pasionat de motorsport și mereu a căutat să fie la curent cu toate noutățile. Aflând de drift, (derapaj controlat) Vlad a început să practice acest sport și a investit, din 2012 și până în prezent, foarte mulți bani în mașina pe care o conduce la campionatele la care participă an de an.

„Driftul este arta derapajului controlat! În 2013 am făcut școala de drift cu Sorin Ene. 2013 a fost un an de debut și am participat doar la o etapă din campionat. Viața de pilot de drift a prins contur repede, iar în 2014 am avut plăcerea să particip la filmarea unui videoclip al artistului Puya, în piesa Klandestin, alături de Vali Porcișteanu, unul din campionii României la raliu. Este un sport în care ai nevoie de bani, pentru a face modificările necesare la mașină. Trebuie știut că mașina de drift nu are mai nimic în comun cu mașina de stradă. Am renunțat la multe ca să pot avea mașina așa cum cer regulile campionatelor la care particip. În România suntem 56 de piloți de drift și da, sunt și fete! Avem fete foarte pricepute! Ca să ne întoarcem la costuri, ele sunt mari, iar eu am avut noroc cu familia, nu am cuvinte să le mulțumesc așa cum ar trebui. M-au susținut enorm. Am mai găsit și sponsori, dar ușile se deschid foarte greu în România. Este un sport nou și încă mai sunt prejudecăți”, a spus pilotul Vlad Stănescu.

Pasiunea sa este contagioasă!

Felul în care Vlad Stănescu vorbește despre pasiunea sa te cucerește imediat și te face să vrei să afli cât mai multe despre acest sport. A fi pilot de drift presupune absolvirea unei școli de drift și multe-multe ore de muncă, plus costurile financiare, dar și personale (sacrificiile care se impun). În România există doi piloți-instructori de drift care se pot deplasa-contracost și în țară la cei care doresc să devină piloți de drift. Este un sport nou, dar care a început să atragă din ce în ce mai mulți tineri. Pe Facebook sau alte rețele de socializare, Vlad Stănescu este asaltat de întrebările fanilor săi și ai ai driftului, iar pilotul își face mereu timp să le răspundă. Tot pentru a veni în întâmpinarea fanilor, Vlad Stănescu și echipa sa „Rampage Drift Team” organizează cel puțin anual întâlniri: „Crește numărul de mesaje primite online pe paginile noastre. Sunt și copii interesați, dar și tineri, atât fete, cât și băieți. Am organizat alături de Rampage Drift Team o întâlnire cu fanii în Târgul Vitan și au venit, spre surprinderea noastră, 250 de persoane! Am organizat taxi-drift pentru aproximativ 150 dintre ei. Am trei copii pasionați de drift care s-au atașat de mine și eu sunt foarte încântat de ei! Știu ce înseamnă să stai și în spatele gardului pe un circuit și să te uiți la piloți, dar și cum e în spatele volanului. Cunosc aceste emoții și mă bucur când văd că tinerii sunt interesați de acest sport. Este un sport care se dezvoltă!”, a mai spus Vlad Stănescu.

Campionatele și adrenalina. Sponsorizarea, o mare problemă

În 2015, Vlad Stănescu a participat la Campionatul Național de Drift și a terminat pe locul 3 în clasamentul general la final de campionat. 2016 nu a fost un an de succes pentru pilot, pentru că a fost nevoit să facă o mașină nouă și a întâmpinat probleme financiare. Anul acesta, Vlad Stănescu va participa din nou atât la Campionatul Național, cât și la cel European. „Am avut ani buni, ani grei, dar pasiunea pentru acest sport nu mă va părăsi vreodată! Anul trecut a trebuit să modific mașina și să bag mulți bani în ea. Vorbim de mii de euro. Cu sponsorizările este foarte greu. Sunt piloți care au deja sponsori, dar sunt și fără. Am avea mare nevoie de ajutor de la oamenii care își permit să sponsorizeze sportul acesta. Anul acesta voi participa la Campionațul Național și la cel European. Am investit mult în mașină pentru ca ea să fie competitivă, bugetul este o problemă, însă anul acesta am susținerea familiei. Trebuie să mai caut sponsori. Începând din 2016, lumea a început să vadă așa cum este acest sport, să își schimbe optica. Vine lume multă la evenimentele pe care le organizăm”, a declarat Vald Stănescu.

Vine cu o propunere la Târgu-Jiu! Ce vor zice autoritățile?

În 2015, la Curtea de Argeş, Vlad Stănescu a organizat cea de-a cincea finală a Campionatului naţional de drift. La eveniemnt au venit câteva mii de spectatori. Competiţia a fost organizată atunci de Vlad Stănescu, avându-l drept co-organizator pe Teo Jubleanu- m3studio. Vlad a promovat atunci orașul Curtea de Argeș, realizând și un filmuleț de prezentare care a devenit viral pe internet. Târgujianul își dorește organizarea unui eveniment asemănător și la Târgu-Jiu, anul acesta, așa că luna viitoare vrea să le prezinte planul său autorităților locale.

„Evenimentul organizat la Curtea de Argeș a fost un succes enorm. Aș vrea să încercăm organizarea unui eveniment și la Târgu-Jiu. Driftul este un sport de viitor și trebuie să fie cât mai cunoscut. și la Târgu-Jiu avem iubitori ai acestui sport. Driftul înseamnă spectacol, show, derapaje controlate, mult fum, adrenalină! M-aș bucura enorm să pot organiza la Târgu-Jiu un eveniment, un Drift Grand Prix, care se desfășoară ca o etapă de campionat, dar nu se ia în calcul la punctaj. M-aș simți împlinit dacă aș reuși ceea ce mi-am pus în plan. La sfârșitul lunii februarie voi veni la discuții. Poate atragem și sponsori locali. Va fi un plus pentru oraș. Sunt optimist!”, a spus pilotul de drift Vlad Stănescu, cel care vrea ă transmită și altor tineri pasiunea lui pentru acest sport!