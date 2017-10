Talentata Anemona Ploscaru, o nouă melodie! „A prins foarte bine la public”

Solista de muzică populară Anemona Ploscaru studiază la Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” din municipiul Târgu-Jiu, fiind originară din comuna Ponoarele a județului vecin, Mehedinți. Adolescenta, foarte talentată și ale cărei melodii sunt ascultate de sute de fani, se poate mândri și cu faptul că a compus șase piese proprii pe care le cântă mereu cu drag! În urmă cu câteva luni, Anemona Ploscaru a lansat o nouă melodie, diferită față de ceea ce cânta până acum și care a prins foarte bine la public!

Anemona Ploscaru cântă de când era mică și a început devreme cursurile de canto popular. Nu a cântat nimeni din familia sa, iar adolescenta crede că Dumnezeu i-a dat acest har! Anemona și părinții săi au descoperit că are talent muzical la vârsta de 5 ani. De atunci, fata a urmat cursuri de canto și și-a perfecționat darul natural, ajungând acum o interpretă cunoscută. Cel mai bine se simte pe scenă sau atunci când se află la evenimente, iar în ultima perioadă a fost invitată la foarte multe! Muzica este totul pentru Anemona Ploscaru și nu își vede viața fără cântec. „Este minunat să vezi cum lumea îți ascultă cântecele și cum te răsplătesc cu complimente care te fac să iubești și mai mult munca pe care o faci! Mai am multe de învățat, dar sunt ambițioasă, perseverentă, îmi doresc să fac oamenii fericiți prin ceea ce fac, îmi doresc să muncesc atât de mult, încât într-o zi nu o să mai fie nevoie să mă prezint!”, a spus solista.













A lansat o piesă din Banat

Pasionată de tot ceea ce este legat de muzică, Anemona a compus, cu ajutorul unui textier, șase melodii pe care le cântă publicului. Cei care îi ascultă muzica spun că fata este foarte talentată! De curând, Anemona a avut parte de o colaborare mai specială și a lansat o nouă piesă, diferită de ceea ce cânta ea. „În primăvara acestui an am scos o piesă în Banat, e o zonă diferită de ce am cântat eu până acum. A prins foarte bine la public. Iubesc foarte mult zona Banatului, poate datorită influenței pe care acesta o are cu Mehedințiul meu frumos. Piesa a fost creată în Timișoara, textul și linia melodică au fost făcute de un compozitor, Sorin Pepa. Această deosebită realizare a mea se datorează unui om extraordinar atât ca artist, cât și ca om, care s-a implicat trup și suflet în realizarea ei și căruia îi mulțumesc. Filmarea a fost realizată într-un frumos decor natural, la restaurantul Flonta din Giroc! Am avut alături dansatorii Ansamblului profesionist Ghiocelul din Timișoara. Piesa a avut un impact foarte puternic asupra publicului, cei care au ascultat-o nu au ezitat să reacționeze, trimițându-mi foarte multe cuvinte frumoase! Sunt solicitată din ce în ce mai mult la diferite emisiuni folclorice!”, spune tânăra.