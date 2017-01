Talentata Mihaela Bălan: „Aș vrea ca pe viitor să devin o cântăreață la fel de cunoscută ca Maria Ciobanu!”

Mihaela Bălan este din orașul Rovinari și are vârsta de 12 ani. Fetița cântă muzică populară, obținând de-a lungul anilor câteva premii importante. Face cursuri de canto și dans popular la Rovinari, acolo unde locuiește. „Aș vrea ca pe viitor să devin o cântăreață de muzică populară cunoscută ca Maria Ciobanu și apreciată de public. De asemenea, îmi doresc să devin și profesoară de muzică”, a afirmat copila din Rovinari.

Talentata Mihaela a copilărit în comuna Roșia de Amaradia, acolo având prima dată contact cu muzica populară și horele gorjenești. Acum, fiind în clasa a VI-a, locuiește alături de familie în Rovinari. „Tati și cu bunica au grijă de mine, iar mami este plecată în Italia. Sunt elevă în clasa a VI-a la Școala Gimnazială Nr. 1 din orașul Rovinari. Eram mititică, cred că aveam 4-5 ani și jucam sârba când auzeam muzică. Bineînțeles că nu o jucam cum trebuie, iar bunica mea dragă a văzut și a încercat să mă învețe. Nici măcar ea nu credea că voi ajunge unde sunt acum! O mai auzeam pe ea uneori cântând și așa am început și eu să cânt, iar de la vârsta de 8-9 ani am venit în Rovinari, unde m-au înscris la Clubul Elevilor”, a povestit Mihaela Bălan.

De câțiva ani, Mihaela urmează și cursurile de canto popular, dar și pe cele de dansuri. Își dorește să învețe să cânte și la vioară. „Acum mă pregătesc cu domnul profesor Burlan Grigore și am făcut și cu doamna Emilia Drăgotoiu Nanu. Am fost la cursuri și la Școala Populară de Artă din Târgu Jiu, dar am plecat pentru că mi-era greu cu naveta. Cânt atunci când facem spectacole, iar când hotărăște dânsul și dansăm. Prima dată când am urcat pe o scenă și am cântat în fața oamenilor a fost la un mic spectacol la Clubul Copiilor, iar a doua oară, de Zilele orașului Rovinari. Țin minte că am cântat în fața multor oameni, foarte mulți erau”, a mai spus Mihaela Bălan.

A obținut numeroase premii

De-a lungul ultimilor ani, Mihaela Bălan a participat la mai multe festivaluri și concursuri și a obținut și premii. „Am fost la concursul Domnica Trop de trei ori, prima oară am luat premiul special, apoi premiul I cu trofeu, iar a treia oară tot mențiune. La «Mugurel de primăvară» am luat premiul II, la Festivalul «Maria Apostol», la Runcu, am luat mențiune cu trofeu. Aș vrea ca pe viitor să devin o cântăreață de muzică populară cunoscută ca Maria Ciobanu și apreciată de public. De asemenea, îmi doresc să devin și profesoară de muzică”, a afirmat copila din Rovinari. Când vine vorba despre artiștii pe care îi îndrăgește, eleva îi amintește pe Maria Apostol, Marian Medregoniu, Valentin Sanfira, Maria Ciobanu. „Nu știu exact ce va fi în viitor, dar la muzică nu voi renunța. Voiam să îi mulțumesc doamnei Aura Stoenescu, pentru că mi-a scris piese și domnilor Liviu Ploae și Marius Florea, care mi-au făcut linia melodică. Dânșii m-au ajutat mult pentru a-mi face propriul meu repertoriu”, a adăugat Mihaela Bălan.