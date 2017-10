Târgujianul Valeriu Butulescu, câștigătorul primei ediții a unui Festival Internațional

Născut la Preajba, dramaturgul și scriitorul Valeriu Butulescu, premiat pe plan național și internațional de nenumărate ori, a câștigat trofeul „SAPIENS PIROBORIDAVA” al primei ediţii a „Festivalului Internaţional al Aforismului – pentru românii de pretutindeni”, organizat la Tecuci.

În concurs, potrivit organizatorilor, au fost înscrişi şi 18 concurenţi din afara graniţelor, din SUA, Canada, Franţa, Italia. Printre membrii juriului s-a aflat şi renumitul academician Nicolae Dabija din Moldova iar preşedinte de onoare a fost renumitul om de litere, acad. Naji Naaman, din Liban. Poetul Valeriu Butulescu a prezentat aforismul „Era un şef care putea să ia singur chiar şi deciziile colective”. A mai citit din aforismele domniei sale, Ionuţ Caragea, vicepreşedinte al scriitorilor români din Canada. Trofeul festivalului, intitulat „Sapiens Piroboridava”, a revenit scriitorului Valeriu Butulescu (stabilit de o viață în Petroșani, dar mereu legat de Gorjul natal n.red.), care a spus că îl dedică scriitorului Alex Ştefănescu. „În actul temerar de a scrie aforisme am fost susţinut de oameni mari ai literelor noastre, din păcate azi dispăruţi: Geo Bogza, Marin Sorescu, Ioan Alexandru, Adrian Păunescu. Am dedicat Trofeul “SAPIENS PIROBORIDAVA” (primit la Festivalul Aforismului) criticului Alex Ştefănescu, omul care m-a susţinut moral, în tot demersul meu literar. Am încheiat Festivalul în mod inedit, interpretând la pian un fragment din suita aforismelor mele muzicale, unde ideea este susţinută doar de Sunet, care reprezintă forma cea mai abstractă a Cuvântului. Beneficiind pentru prima oară de aportul unui pian de concert, perfect acordat, spre bucuria mea, experimentul a fost primit cu aplauze. Încadrat de doi oameni excepţionali, academicianul Naji Naaman şi profesorul Vasile Ghica, în prezenţa primarului Călin Constantin Hurdubae, am avut onoarea să primesc Trofeul “SAPIENS PIROBORIDAVA şi să fiu declarat câştigătorul primei ediţii a Festivalului Internaţional al Aforismului pentru Românii de Pretutindeni”. Am avut privilegiul să cunosc scriitori minunaţi, dar şi un public iubitor de literatură sapienţială. Le mulţumesc tuturor!”, a spus Valeriu Butulescu, dramaturgul care a scris piesa de teatru „Infinitul Brâncuși” jucată pe marile scene ale lumii.