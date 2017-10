Un renumit artist de hip hop vine la Târgu Jiu! Vezi unde concertează

Gorjenii care iubesc muzica hip hop se pot bucura de prezența unui artist renumit. Acesta va fi prezent la Balul Bobocilor de la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu”. „După cum v-a obișnuit liceul nostru, BALUL BOBOCILOR se apropie cu pași repezi. NU RATA! Joi, 2 noiembrie, ora 19:00 va avea loc deschiderea evenimentului anului la CNET. Șase cupluri, fete si băieți, se vor confrunta în diverse probe pentru abținerea titlului de Miss si Mister Boboc 2017. Stai! Nu ai auzit încă? Atmosfera va fi întreținută de nimeni altul decât…. GUESS WHO, iar multe alte surprize vor fi descoperite de către voi în seara spectacolului. Credeați că am uitat de after party? Bineînțeles că nu! Petrecerea va continua la Mozart Club-Caffe. Pentru rezervarea meselor contactați unul dintre organizatori.( Clasa a XII-a A, sala 6, fb: Iuga Flaviana, Ema Trasca). Biletele se pot achiziționa si de la intrare. Preț bilet: 25 lei. Preț bilet intrare: 30 lei. Vă așteptăm în număr cât mai mare pentru o seară de neuitat plină de surprize și distracție pe cinste!”, au anunțat organizatorii.