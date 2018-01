Un tânăr interpret din Târgu Jiu, în juriul unui festival internațional de muzică

Un tânăr cântăreț de muzică ușoară din municipiul Târgu Jiu va face parte din juriul unui cunoscut festival internațional de muzică. Mario Niculescu, în vârstă de 12 ani, a fost declarat cel mai bun interpret al Festivalului Internațional „Angel Voice” care are loc an de an la Belgrad, una dintre cele mai importante competiții din Europa destinate tinerilor artiști. Drept răsplată, organizatorii festivalului l-au ales pe Mario să facă parte din juriul ediției din acest an. „L-am ales pe Mario să facă parte din comitetul copiilor și va face parte din juriul copiilor la ediția următoare a Festivalului «Angel Voice»“, a spus Zorika Ninkovic, fondator și director al Festivalului Internațional „Angel Voice“.

„Sunt copii foarte talentați și frumoși”

Mario Niculescu și Ariana Rodocan, ambii din Târgu Jiu, sunt cei doi interpreți de excepție care au participat anul trecut la Festivalul Internațional „Angel Voice” și au obținut cele mai importante premii. „Sunt mândră că au participat la festivalul nostru și după cum știți au fost în finală și au fost cei mai buni dintre cei 17 cântăreți din 15 țări diferite. A fost foarte greu să ajungă cei mai bun, iar ei au reușit. Ariana a câșigat „Grand Prix Junior“ la competiția „Cel mai bun cântăreț“, iar Mario a câștigat același premiu la competiția lui, dar, de asemenea, „Grand Prix“ cu cel mai bun cântec. Au câștigat, de asemenea, un premiu ca duet, iar Mario este câștigătorul per total al competiției noastre. Sunt copii foarte talentați și frumoși și sper să am oportunitatea de a-i avea din nou în competiție“, a mai spus Zorika Ninkovic.

Cântă la chitară, pian și la tobe

Mario a început să cânte la vârsta de opt ani și jumătate, fiind atras, la început, de muzica lui Ștefan Bănică Junior. „Mi-am dorit foarte mult o chitară pentru că eram fanul lui Ștefan Bănică Junior. În semestrul al doilea am mers la Palatul Copiilor, deși cursurile începuseră”, spune Mario. Primul mare trofeu l-a câștigat la Sibiu, în anul 2014, la puțin timp după ce a început să cânte.

Mario este elev în clasa a VI-a la Școala Generală „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu. El a reușit să învețe să cânte la chitară, la pian și la tobe, dar și cu vocea.