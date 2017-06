VIDEO: Scene „fierbinți” cu un make-up artist din Târgu Jiu

Andreea Scrieciu, în vârstă de 26 de ani, make-up artist la Salonul „Cristine” din Târgu Jiu, este protagonista unui videoclip cu scene fierbinți de promovare a colecției de îmbrăcămite „Golanex”. Imaginile au fost filmate în Târgu Jiu. Andreea apare în ipostaze „hot” în lenjerie intimă, iar la final își scoate și tricoul și îl aruncă pe parchet.

Andreea ne spune că a fost o provocare și că este pentru prima dată când se află în această postură: „A fost o chestie mai mult «fun», o provocare. Nu am dorit să joc neapărat, dar mi s-a părut ceva nou și interesant, o ipostază în care nu am mai fost până acum. E prima dată când am jucat într-un videoclip. Normal că am avut emoții. Mi-a plăcut cum a ieșit videoclipul la final”. Printre vedetele care poartă îmbrăcămintea „Golanex” se numără și Roxana Vancea.