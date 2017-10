De ce serviciile de inchirieri masini sunt potrivite pentru companii

Pentru orice antreprenor, transportul este un aspect deosebit de important pentru succesul business-ului sau, avand nevoie de solutii care sa ofere eficientizarea costurilor si mobilitate maxima pentru angajatii sai. In societatea de astazi, timpul este una dintre cele mai importante resurse, iar zicala “timpul costa bani” este mai actuala ca oricand. Compania de inchirieri masini FocusRent, cu o experienta de peste 10 ani pe aceasta piata extrem de competitiva, vine in intampinarea antreprenorilor cu un serviciu creat special pentru acestia: serviciul de inchirieri masini pe termen lung. Prin intermediul acestuia, FocusRent iti ofera garantia ca angajatii tai isi pot desfasura activitatea zilnica intr-un mod profesionist, eficient, sigur si comod.

“FocusRent este o companie de inchirieri masini care raspunde prompt cerintelor clientilor si lucreaza in sprijinul acestora. Serviciul de inchirieri masini pe termen lung a fost gandit inca de la inceput drept solutia optima de transport si eficientizare a costurilor si se adreseaza in special clientilor corporate”, a declarat Cristian Varbanciu, CEO FocusRent.

Care sunt avantajele serviciului de inchirieri masini pe termen lung de la FocusRent?

Pentru antreprenori, serviciile de inchirieri masini pe termen lung sunt mult mai rentabile decat achizitionarea de masini noi. Un autoturism pierde in jur de 25% din valoare odata cu primii kilometri, iar valoarea sa se injumatateste in cativa ani. In schimb, apeland la o companie care ofera servicii de inchirieri masini, poti face o estimare mult mai clara a costurilor. In plus, daca perioada contractului este una extinsa, vei beneficia de reduceri semnificative.

Totodata, serviciile de inchirieri masini sunt mai rentabile decat leasingul auto, deoarece nu ti se percepe niciun avans, ci doar o taxa lunara in care sunt incluse: taxele si asigurarile auto (full CASCO, rovinieta, RCA), impozitul auto, mentenanta si revizii periodice, asistenta tehnica si rutiera, schimbarea anvelopelor de sezon si inlocuirea automobilului in caz de avarie.

Pe langa avantajele enumerate mai sus, serviciul de inchirieri masini pe termen lung de la FocusRent iti ofera si numeroase beneficii fiscale, printre care diminuarea valorii impozitului pe profit si deductibilitatea integrala a TVA-ului. Astfel, din moment ce autoturismele nu sunt inregistrate in patrimoniu, capacitatea de finantare a companiei tale creste.

Ce masini poti alege prin intermediul serviciului de inchirieri masini de la FocusRent?

La compania de inchirieri masini FocusRent, toate autoturismele sunt mai noi de cinci ani si supuse unor inspectii tehnice riguroase inainte de a-ti fi inmanate. Flota FocusRent cuprinde 12 modele de masini si doua microbuze, din care cu siguranta vei putea alege cele mai potrivite modele pentru angajatii si business-ul tau.

Iata mai jos autoturismele disponibile in oferta companiei de inchirieri masini FocusRent:

– clasa economy: Dacia Logan, Ford Fiesta, Ford Focus, Skoda Octavia, Opel Corsa;

– clasa luxury: Ford Mondeo, Volkswagen Passat, Audi A4;

– clasa SUV si 4×4: Dacia Duster, Hyundai Santa Fe, Nissan Pathfinder, BMW X5;

– microbuze: Volkswagen Transporter, Mercedes Vito.

Prin urmare, daca esti antreprenor si iti doresti cea mai sigura, eficienta si rentabila solutie de transport pentru angajatii tai, te asteptam la FocusRent, companie de inchirieri masini din Bucuresti si Otopeni cu o reputatie impecabila si nenumarati clienti fideli.