5 programe naționale de screening vor fi demarate la nivel național

Ministerul Sănătății va demara 5 programe naționale de screening, cu finanțare europeană nerambursabilă, precizează un comunicat de presă remis vineri AGERPRES.

Potrivit sursei citate, România va beneficia, în urma accesării fondurilor nerambursabile, de peste 191 milioane de euro pentru implementarea de programe de depistare precoce (screening) a cancerului de col uterin, cancerului de sân, tuberculozei, hepatitelor B,C și D, precum și pentru screening prenatal, precum și pentru formarea personalului medical din domeniile prioritare de sănătate.

“În primă fază, peste 64,7 milioane de euro din cele 191 milioane de euro vor fi utilizate pentru pregătirea a peste 14.000 de specialiști (ex. medici, medici radiologi, senologi, anatomopatologi, epidemiologi, tehnicieni de radiologie și anatomie patologică, fizicieni, manageri de date, asistenți medicali, asistenți medicali comunitari, psihologi implicați în furnizarea serviciilor de sprijin/ suport, biologi, tehnicieni de laborator, registratori medicali, mediatori sanitari, alt personal medical etc.) în domeniile programelor prioritare de sănătate. Programele vor putea include schimburi de experiență în alte State Membre. În acest sens, au fost aprobate 34 de proiecte în urma cărora cadrele medicale vor fi pregătite în managementul bolilor infecțioase transmisibile prioritare (tuberculoza; hepatite virale cronice B și C), în managementul pre și post natal al afecțiunilor cu impact asupra mortalității infantile, îngrijirea continuă a nou născutului și a sugarului cu risc crescut de îmbolnăvire și deces, prevenția nașterii premature și îngrijirea nou născutului prematur”, se arată în comunicat.

Alte domenii de formare mai vizează managementul bolilor cardiovasculare, al afecțiunilor oncologice (cancer col, cancer mamar), diabet zaharat, al bolilor endocrine/disfuncții tiroidiene, sănătate mintală și boli rare (inclusiv genetică medicală).

Peste 15 milioane de euro vor fi utilizate în domeniul tuberculozei, pentru “Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”.

“În cadrul proiectului care va dura maxim 5 ani un număr de 500 cadre medicale vor beneficia de programe de formare și 70.000 persoane vor beneficia de servicii de sănătate de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente. Este prevăzut ca, 90% din persoanele care vor intra în program să provină din regiuni mai puțin dezvoltate ale României, iar 10% din Regiunea București Ilfov. Toți pacienții tratați vor fi reevaluați periodic. De asemenea, tot în cadrul proiectului, va fi elaborată metodologia de screening a populației pentru depistarea tuberculozei. Mai mult, datele obținute vor fi analizate, după care vor fi elaborate rapoarte, studii, informări în vederea realizării politicilor publice în domeniul tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente în conformitate cu Strategia Națională de Control al Tuberculozei 2015-2020”, afirmă MS.

Totodată, vor fi alocate 47 de milioane de euro pentru programul național de depistare a cancerului de col.