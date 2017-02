ANUNȚ: Duminică va fi o ședință de guvern pentru abrogarea Ordonanțelor lui Dragnea

OUG privind modificarea Codurilor penale va fi abrogată duminică, în ședință de guvern, a anunțat premierul Sorin Grindeanu, la Palatul Victoria.

“Am luat, după aceste zile, câteva decizii. Prima, mâine vom face în regim de urgență o ședință de guvern pentru abrogarea acestei ordonanțe. (…) Nu vreau și nu doresc să dezbinăm România. (…) S-a creat un clivaj în societate”, a declarat premierul.

“Am ascultat și am văzut și am auzit în aceste zile foarte multe opinii, multe venite din partea colegilor de partid, colegi din coaliția guvernamentală, colegi din opoziție, am auzit vocea străzii.

VIn azi să vă spun decizia mea ca prim-ministru în ceea ce înseamnă dezbaterea publică din aceste zile. Nu vreau să dezbinăm România. România nu poate fi ruptă în două. Ea așa apare. E ultima mea dorință de a se ajunge la așa ceva. Tot ceea ce înseamnă deciziile pe care CCR le-a luat în timp și care nu au fost puse în practică e normal ca în cel mai scurt timp să-și găsească transpunerea în cadrul legal. Orice decizie a CCR este obligatorie pentru toți cetățenii României.

Dincolo de mitinguri, am văzut pozițiile oamenilor, foarte multe argumentate, ideea este că s-a creat un clivaj în societate. Pe de altă parte, membrii și susținătorii noștri ne îndeamnă să continuăm acest demers.

Mâine vom face în regim de urgență o ședință pentru abrogarea acestei ordonanțe. Folosesc termenul abrogare pentru că e termenul folosit de Administrația Prezidențială atunci când mi s-a cerut asta. Vom găsi calea legală pentru ca această ordonanță să nu intre în vigoare.

E nevoie de a avea o concordanță între CCR și cadrul legal. Voi demara o consultare cu celelalte partide plecând de la forma pe care o avem, excluzând acel prag de 200.000 de lei, pentru ca să putem trimite un proiect de lege în Parlament.

Cred că e important să mai spunem un lucru: toate argumentele pe care le-am avut nu au fost foarte bine comunicate. S-a creat foarte multă confuzie, distorsiuni care nu au legătură cu ceea ce s-a dorit în ordonanță. Ministerul Justiției și ministrul Justiției își vor asuma răspunderea.

Doresc să punem în continuare practică programul de guvernare”, a spus Sorin Grindeanu.