APARTAMENTUL GROAZEI din Târgu-Jiu! Vecinii SUNT DISPERAȚI!

Situația a devenit insuportabilă pentru locatarii blocului 3, scara 1 de pe Aleea Castanilor din municipiul Târgu-Jiu. Nu este prima dată când vecinii unui bărbat se plâng de situația groaznică în care sunt nevoiți să trăiască după ce acesta și-a transformat apartamentul într-o adevărată groapă de gunoi. Nemaiputând suporta mirosul, vecinii au anunțat de mai multe autoritățile locale și au încercat să-l convingă pe Doru D. să renunțe la vechituri pentru a nu transforma tot blocul într-un focar de infecție. Nu au rezolvat nimic. Zeci de reclamații fac anual, fără rezultat. A venit și Poliția Locală și a încercat să rezolve situația, dar… nimic. Sănătatea copiilor este pusă în pericol, a adulților.

Pe adresa redacției am primit acest mesaj disperat din partea locatarilor: “De nenumărate ori am făcut reclamații la Primărie, Poliția Locala dar parca sunt legați la mâini nu pot face nimic cu acest individ sau cu gunoiul din apartamentul groazei. La asociația de proprietari are datorie de aproximativ 7.000 ron, nu are gaze, nu are curent de ani, de zile doar gunoaie, gunoaie și șobolani. Acest individ este bolnav psihic cu internări la psihiatrie. Nu are venituri și ne face viața un calvar, la toată scara“. Locatarii blocului speră ca măcar Direcția de Sănătate Publică să se autosesizeze, mai ales că acest târgujian pune în pericol sănătatea vecinilor săi.