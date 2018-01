Autocar cu copii, tras pe dreapta de polițiști la intrare în Rânca

Șoferul unui autocar în care se aflau copii care veneau de la Timișoara a fost tras pe dreapta de polițiștii rutieri la intrare în Rânca. Conducătorul autor a fost amendat și, în plus, s-a ales și cu permisul suspendat pentru că depășise limita de greutate.

Constantin Pănescu, patronul Pensiunii Panoramic și președintele Asociației Concesionarilor din Rânca, este revoltat de ceea ce s-a întâmplat. El spune că polițiștii îi alungă pe turiști: „Cabanierii de la Rânca sunt revoltați de excesul de zel al polițiștilor, care alungă turiștii din zonă. „un autocar cu 25 de copii de la Timisoara a fost oprit la intrarea in Ranca dupa ce a parcurs o distanta de 18 km de la asa zisul semn de 7,5 t de la Novaci ! Asta nu e tot, amenda de 875 lei si suspendarea permisului pe 60 de zile a facut nu numai copii sa planga o ora jumate pana a scris politistul Ciurea Daniel procesul verbal din cauza frigului, nelasând șoferul să-i ducă la pensiunea unde aveau rezervare, dar și pe bietul șofer care stă pe dreapta două luni și care nu a fost oprit și atenționat la urcarea din Novaci ….că nu are voie cu 70 kg în plus …autocarul având 7,57 t….!!! Au dreptate toti râncanii …cum sa formezi viitori turiști ai zonei, când tirurile cu diverse urca săptămânal, iar copii în mod organizat NU ! Ranca este statiune pt oameni sau doar depozite de materiale?“, a spus Constantin Pănescu,