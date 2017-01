Campania „Zâmbetul de sărbători” a adus fericire pentru patru familii din Gorj

PES Gorj a continuat campania umanitară „Zâmbetul de sărbători”, astfel că mai multe familii au primit alimente tradiționale cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

În cadrul acțiunii umanitare, patru familii au beneficiat de ajutor în perioada sărbătorilor de iarnă. „Deoarece acțiunea PES «Zâmbetul de Sărbători» 2016 a găsit sprijin la Dr. Raluca Gramada am putut aduce cadouri de sărbători la un total de 4 familii. Prima este cea din săptămâna dinaintea Crăciunului, unde a fost alături de noi și domnul Luis Popa, iar apoi am mers din nou la familiile vizitate în 2015, respectiv 2014, unde am oferit câte un coș tradițional de Crăciun (preparate tradiționale de porc, cozonaci, ciocolată, fructe, sucuri), hăinuțe și jucării. În plus, în cadrul aceleiași acțiuni am oferit un trusou de hăinuțe unui bebeluș dintr-o familie fără posibilități materiale plus pamperși și servețele umede necesare toaletei zilnice a bebelușului. Mulțumim încă o dată celor care ne-au fost anul acesta alături și sperăm ca anul viitor cât mai mulți români vor fi interesați să aducă un zâmbet pe chipul copiilor”, a declarat Radu Caliman, președintele PES Gorj.

Campania „Zâmbetul de sărbători”a debutat în anul 2014 și este inițiată de către europarlamentarul Victor Negrescu.