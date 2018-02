Caz de rasism la o grădiniță din Bumbești Jiu

Părinții unei fetițe din Bumbești Jiu susțin că fiica lor refuză să mai meargă la grădință din cauza învățătoarei. Acestia acuză cadrul didactic că face discriminare între copii. Printr-o postare pe facebook, părinții povestesc una din scenele la care a fost supusă fiica lor.

“Numele meu este Maya si refuz sa mai merg la gradinita din cauza “doamnei invatatoare” Nicoleta Sturzu.(loc profesie Sat Tetila oras bumbesti-jiu). Motivul pentru care refuz sa fac asta,este unul foarte cunoscut in tara noastra, Ura de rasa(Rasism).

Eu fac parte dintr-o familie unde tati este Roman si mami TIGANCA. Intamparea face intruna din zilele in care invatatoarea a avut inspectie,sa nu pot merge la gradinita fiind foarte frig. In cele din urma am mers la gradi,invatatoarea impartind bomboane la toata lumea doar mie nu,chiar si cate doua de fiecare.

Cu lacrimi in ochi am intrebat-o de ce nu primesc si eu,raspunsul ei fiind:”Maya nu ai fost la inspectie sa fi sanatoasa poti sa te superi,nu primesti, nu meriti”

Am cerut colegei de banca o bomboana din cele doua care le avea si mi-a dat, invatatoarea fiind pe faza, luat bomboana de la mine si i-a inapoiat-o fetitei de la care am cerut spunandu-i ca eu nu merit bomboana.

In final, am ajuns acasa plangand toata ziua, fara sa vorbesc cu nimeni pana tarziu. Ziua urmatoare, familia mea s-a prezentat la gradinita cerand socoteala la cele intamplate. Raspunsul doamnei invatatoare a fost: “Degeaba aveti o fata frumoasa ca nu are nimic in cap” .