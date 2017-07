Ce anunţ a făcut Victor Ponta pe Facebook!

Deputatul Victor Ponta a anunţat pe facebook că va face politică într-un alt partid. Asta după ce a fost exclus din PSD. “Nu am fost niciodata in alt partid cu exceptia PSD / dupa 15 ani de activitate am fost exclus pentru ca l-am aparat pe Sorin Grindeanu ( care era in PSD din 1996) impotriva lui Liviu Dragnea ( care a venit de la PD)!!! Acum sunt independent dar cu siguranta din Septembrie voi face politica intr-un partid nou ( sub nicio forma in vreunul din cele aflate acum in Parlament)!”, a scris Victor Ponta pe facebook.