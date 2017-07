Ce a anunțat primarul comunei Albeni

Silviu Ionuț Stan, primarul comunei Albeni, a postat pe pagina sa de socializare un mesaj adresat locuitorilor comunei! Primarul are vești bune: „Dragi locuitori ai comunei Albeni, vreau sa va informez ca azi 19/07/2017, am semnat contractul privind lucrarile de Cadastru gratuit in comuna Albeni pentru terenurile din extravilan.

Doresc sa va mai informez ca tot azi s-a publicat lista obiectivelor de investitii si sumele alocate pentru finantarea acestora. Pe aceasta lista a obiectivelor de investitii este si comuna Albeni cu doua proiecte aprobate:

1.Sistem de canalizare si epurare in vatra de sat Campu Mare , satul Albeni (partial) si catunul Gioncani, comuna Albeni, judetul Gorj. ALBENI. 2.Dotare cu mobilier Școala Gimnaziala nr. 1 Albeni, comuna Albeni, judetul Gorj”, a scris Stan.