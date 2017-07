CE Oltenia, comunicat despre relația administrației cu sindicatele

Comunicat CE Oltenia:

Urmare a informatiilor distorsionate aparute in spatiul public referitor la relatia administratie-sindicate, conducerea CE Oltenia apreciaza colaborarea cu partenerii de dialog social ca fiind pornita de pe pozitii de egalitate si libertate in negocieri si permanent orientată spre rezultate pozitive.

De ambele parti s-a remarcat implicarea si curajul de a lupta cu realitatea in scopul stabilirii de comun acord a celor mai bune conditii de munca pentru salariati.

Toate dialogurile purtate au avut o atitudine increzatoare si pozitiva, dovedita de rezultatele imediate ale sedintelor desfasurate intre partenerii de dialog social. In cadrul intalnirilor nu a fost promovat un formalism excesiv, aceasta abordare creand un climat fara tensiuni la masa negocierilor. Evoluţia dialogului cu sindicatele privind revendicarile salariaţilor s-a concretizat in rezultate transpuse prin clauze contractuale care au adus beneficii suplimentare salariatilor.

Reprezentantii administratiei au fost si sunt deschisi dialogului permanent cu reprezentantii tuturor organizatiilor sindicale, in mod echitabil, in cautarea de solutii viabile, in actualul context economic si social, care sa mentina pozitia in piata a companiei, viabilitatea pe termen lung a societatii sustinand in continuare un numar semnificativ de locuri de munca.