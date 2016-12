Ce se întâmplă dacă președintele Iohannis refuză propunerea de premier a PSD

România poate intra în criză politică dacă președintele respinge propunerea de premier făcută de Partidul Social Democrat. Liviu Dragnea nu renunță la Sevil Shhaideh, iar orice nume venit de la şeful statului are toate șansele să pice în Parlament, unde PSD are majoritatea absolută. În plus, partidul de la putere are de partea lui şi o decizie a Curţii Constituţionale care spune că preşedintele nu poate ignora propunerea susținută de alianța cu cele mai multe mandate în Legislativ.

După câştigarea alegerilor, PSD a semnat un protocol cu ALDE şi unul cu UDMR. Majoritatea parlamentară a devenit de necontestat: 290 de voturi pentru Guvernul propus de PSD. Cu aproape 60 mai multe decât este necesar. Dacă preşedintele nu o va desemna premier pe Sevil Shhaideh, liderul PSD face contestaţie la Curtea Constituţională.

Potrivit Articolului 103, alineatul 1, „preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.”

Liderul PSD nu a fost propus premier fiindcă tocmai legea de organizare a Guvernului îi interzice acest lucru.

„O condamanare nedreaptă şi o lege profund neconstituţională nu mi-au dat posibilitatea să solicit această demnitate pentru mine. Deocamdată”, a mai spus Liviu Dragnea.

Avocatul Poporului intenţiona să atace actul la Curtea Constituţională, dar s-a râzgândit.