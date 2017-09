Comisie de control a ISJ la o grădiniță din Târgu-Jiu! „Este revoltător pentru părinți, dar și mai greu de suportat pentru copii”

Jurnalista (și învățătoarea n.red.) Manuela Negru, de la Radio Omega, a sesizat o situație revoltătoare la o grădiniță cu program prelungit din municipiul Târgu-Jiu. Aceasta a postat pe pagina sa de socializare un mesaj dur către autoritățile din județ, revoltată fiind de ce a văzut/găsit la această unitate de învățământ.

Ca urmare, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Gorj a trimis deja o echipă de control la această grădiniță. „Inspectorul pe profil a fost trimis să verifice situația descrisă de doamna Negru. Se fac verificări în această perioadă în toate unitățile școlare din județ și se verifică efectivele de copii înscrise a grădinițe, creșe, cămine etc. Se verifică și condițiile în care stau micuții”, a spus Georgeta Popescu, purtătorul de cuvânt al ISJ Gorj.

Iată mesajul Manuelei Negru: „Prescolarii de la Caminul cu Program Prelungit Nr. 1, Zona Grivitei, Tg. Jiu, le invita pe autoritatile locale si judetene, in special pe cele care au facut controale la unitatile de invatamant, la sauna, in mod gratuit, asa cum este de altfel invatamantul in Romania. Prescolarii de la grupa mare B, in numar de 34, abia respira intr-o jumatate de sala practic. Aici mai toate salile au fost impartite pe din doua din lipsa spatiului pentru mai multe grupe. Revoltator pentru parinti, dar si mai greu de suportat pentru copii este faptul ca cei 34 de prescolari trebuie sa doarma in cele doar 13 patuturi. Dorm cate 3 in doua patuturi, patuturi care sunt si asa foarte mici pentru un singur copil si nu au loc nici asa. Astazi, de exemplu, o mamica a semnalat la sedinta din aceasta dupa-amiaza tinuta de doamnele educatoare ca a fost uluita cand a vazut fetitele la ora 15.30 cu parul ud ca dupa baie dupa somnul de la camin. Situatia este similara si la celelalte grupe de la Caminul cu Program Prelungit Nr. 1 din Zona Grivitei: la grupa mare B sunt 38 de copii, la cele doua grupe mici sunt cate 30 de copii, iar salile de clasa mici cu numar de patuturi sub jumatatea efectivelor de copii. A trecut cineva in prima zi de scoala pe la aceasta unitate de invatamant? A verificat cineva inainte de inceperea anului scolar? Poate se gasea cineva sa vada problemele acestea si multe altele. Cei doi consilieri sau reprezentanti ai autoritatilor in Consiliul de Administratie au trecut vreodata pe aici? Sunt mai multe intrebari, dar ii las pe altii sa le adreseze. Deocamdata sa vedem cum asezam cei 34 de copii in 13 patuturi, astfel incat copiii sa nu transpire ca sa raceasca si sa se dezvolte armonios ca asa se doreste ca deziderat. Si inca o intrebare: sunt importanti copiii???”