Comunicat CEO: Toți angajații își vor primi salariile

TOTI SALARIATII CE OLTENIA ISI VOR PRIMI INTEGRAL DREPTURILE SALARIALE AFERENTE LUNII DECEMBRIE 2016.

Consiliul de Supraveghere al CE Oltenia aduce la cunostinta salariatilor faptul ca isi mentine pozitia exprimata in cadrul sedintei avute cu sindicatele reprezentative in data de 05.01.2017, in sensul ca TOTI SALARIATII ISI VOR PRIMI INTEGRAL DREPTURILE SALARIALE AFERENTE LUNII DECEMBRIE 2016.

Consiliul de Supraveghere transmite pe aceasta cale multumiri salariatilor pentru eforturile deosebite depuse pentru asigurarea stocurilor de carbune in conditiile climatice deosebit de grele din aceste zile, precum si salariatilor din centralele energetice pentru profesionalismul de care dau dovada in gestionarea situatiilor neprevazute.