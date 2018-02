Copil de 4 ani mort in spital

Un copil de 4 ani a murit in aceasta dimineata in spitalul din Municipiul Motru. Copilul a ajuns la urgenta in stare grava si din primele informatii diagnosticul letal pus de medici este meningita infectioasa. Boala are risc de contagiune și din aceasta cauza conducerea spitalului a luat decizia de a inchide temporar sectia de urgenta pentru a efectua dezinfectia necesara. Corpul a fost transportat la SML pentru efectuarea necropsie. Polițiștii fac acum cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele care au dus la decesul micuțului.