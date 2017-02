Cumnatul lui Ponta, audiat în instanță în dosarul “Rovinari-Turceni”

Iulian Herțanu, cumnatul lui Victor Ponta, a fost audiat astăzi la Înalta Curte de Casație și Justiție, în calitate de martor, în dosarul “Rovinari-Turceni”, el oferind explicații judecătorilor în legătură cu folosirea unui autoturism marca Audi, plătit de casa de avocatură deținută de Dan Șova, scrie Agerpres.

Iulian Herțanu a spus în sala de judecată că, în noiembrie 2008, Victor Ponta l-a întrebat dacă este interesat să achiziționeze un autoturism Audi allroad, aflat în leasing la casa de avocatură a lui Șova.

Înțelegerea era ca Herțanu să preia plata ratelor de leasing, însă el spune că aceste rate au fost plătite în continuare de casa de avocatură, deoarece firma lui avea probleme cu achitarea unor impozite către stat. “Ponta mi-a dat numărul de telefon al unei doamne de la societatea de avocatură a lui Dan Șova. Nu am vorbit cu Șova. Autoturismul mi-a fost adus acasă probabil de la casa de avocatură sau de la societatea de leasing. Nu am încheiat niciun contract cu casa de avocatură pentru a-l folosi. După 4-5 luni, mașina a fost furată din fața blocului. Am reclamat dispariția la Poliție. În toată perioada în care am folosit mașina nu am plătit ratele de leasing. Probabil au fost plătite de casa de avocatură. Mașina a fost folosită înainte de Ponta. Nu știu cât timp, eu l-am văzut o singură dată. L-am anunțat și pe Victor Ponta de furtul mașinii. Cât timp am folosit mașina, nu am primit nicio solicitare de la SCA Șova de a restitui mașina pentru că nu plătisem ratele”, a declarat Herțanu.