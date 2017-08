Daju: ”Dacă cineva poate produce o urmă de dovadă că mint, promit să dispar pentru totdeauna din spațiul public”

După ce ieri, în editorialul său, Narcis Daju critica întreaga clasă politică, ca urmare a unor reacții apărute în spațiul public, jurnalistul face următoarele precizări:

”DE CE-L CRITIC ACUM PE ROMANESCU, DUPĂ CE V-AM CERUT SĂ-L VOTAȚI

Câteva precizări necesare …

Unii nu-nțeleg de ce-l critic acum pe Romanescu, după ce l-am susținut în campanie și am cerut explicit tuturor să-l voteze. Răspuns: l-am susținut pe Romanescu pentru că, din orice perspectivă, a fost și este o variantă mai puțin proastă, ca primar, decât BEZNĂ.

Exclusiv din cauza mea, un întreg oraș i-a zis și îi zice BEZNĂ lui BEZNĂ. Eu, de unul singur, am generat în Târgu Jiu un curent de opinie anti-BEZNĂ, și nu e puțin lucru, în perspectiva unei confruntări electorale.

Cu toate acestea, un amic liberal, un om la care țin și a cărui părere contează pentru mine, m-a acuzat înainte de campanie că, de fapt, eu trag pentru PSD, și că aș fi primit și o sumă imensă, de la PSD, ca să atac PSD-ul la mișto și să-l nenorocesc pe Romanescu. L-am întrebat pe acel amic dacă el chiar crede treaba asta, și mi-a dat de înțeles că da.

Nedreptatea și neadevărul ăsta m-au deranjat atât de mult, încât din clipa aia i-am făcut campanie explicită lui Romanescu, peste 10 ore pe zi, în online, absolut gratuit, fără să am vreo comunicare cu el sau cu finanțatorii lui. Dacă cineva poate produce o urmă de dovadă că mint, promit să dispar pentru totdeauna din spațiul public. De altfel, de ani de zile, sunt blocat de Romanescu pe facebook. Totuși, mai multe gunoaie liberale continuă să spună și acum că am luat saci de bani de la Romanescu și de la finanțatorii lui, pentru sprijinul din campanie. În logica lor, am primit atât de mulți bani încât am avut de unde să returnez și miliardele pe care le luasem de la PSD, ca să-l nenorocesc în campanie pe Romanescu. Lucrurile acestea sunt de noaptea minții, și doar niște stătuți de prin terase, care se vând și-n stânga și-n dreapta ori de câte ori apare o ocazie, sunt în stare să vehiculeze așa ceva.

În seara alegerilor m-a sunat Romanescu și mi-a mulțumit, așa cum a făcut probabil cu zeci de persoane. M-au sunat și alți liberali, cu care nu mă trag de șireturi, să mă invite la nu știu ce petrecere. Firește că nu m-am dus. De ce? Fiindcă nu sunt genul, și fiindcă eu, pentru a-mi menține credibilitatea și independența, trebuie să merg după realitate, nu după Romanescu, nu după PNL, nu după PSD.

Repet: Romanescu este și va fi în vecii vecilor o variantă mai puțin proastă decât BEZNĂ. Dar din moment ce noi toți vedem că zi de zi Romanescu se îndepărtează de ceea ce ar trebui să fie și să facă un primar, dați-mi voie să nu mă duc după el, pe câmpii, și să rămân în realitate, și să vă spun adevărul. Doar spunând adevărul despre Romanescu îl putem ajuta să se apropie de așteptările celor peste 12000 de votanți ai lui. Cei care stau zilnic mufați cu limbile în fundul lui, și îi toarnă osanale în urechi, îl împing pe Romanescu pe un drum fără întoarcere. Și cel mai grav e că se nenorocește iremediabil Târgu Jiul. Romanescu, dacă atât îl duce capul, ducă-se, că facem rost de altul, dar alt Târgu Jiu n-avem de unde lua.

Eu nu pot fi nici valetul, nici susținătorul habotnic al lui Romanescu, pentru totdeauna, doar pentru că v-am cerut să-l votați în campanie. Între el și BEZNĂ, orice ființă rațională trebuia și trebuie să-l aleagă pe Romanescu.

Cu sau fără voia și suportul lui Romanescu, în spațiul public a apărut un grup de băieți care garantează explicit că – i nenorocesc, la propriu, pe toți cei care atentează la nimbul și virginitatea primarului.

Pe mine, unul, nu mă sperie. Împotriva mea s-au coalizat, cu ani în urmă, Caragea, Moța, Encescu și niște speciali din SRI, ca să mă aresteze fiindcă îndrăznisem, printre altele, să-l opresc pe Făget din tentativa lui de a pune mâna ilegal pe Spitalul de la Sadu. Atunci, instituțiile statului de drept au mers până la a emite transcripturi falsificate, ale unor convorbiri telefonice care nu existau. Practic, Moța avea dosare întregi cu așa-zise discuții telefonice dintre mine și Voinescu, alt dușman de-al lor. Chipurile, Voinescu mă suna și îmi dădea date din dosarul penal al lui Habitu, apoi eu dădeam fuga-fuguța și-i povesteam acestuia ce urma să-i facă Moța. Repet, eu n-am vorbit niciodată, în acei ani, cu Voinescu, nici la telefon, nici în pădure, nici sub apă. Dacă existau acele convorbiri, dacă transcripturile aveau suport audio în spate, primul arestat era Voinescu, și al doilea eu. Dar, deși s-a unit atâta lume bună, împotriva mea, n-au avut ce să-mi facă. Și atunci eram la fel de ”mânjit” ca acum.

E drept, între timp am mai îmbătrânit, și nu mai nimeresc din prima oole ordinarilor, din voleu. Dar tot ce pot să vă promit e că voi încerca să rămân în realitate, și să nu mă duc pe câmpii, ca alții. Regret, nu sunt făcut să am stăpân.”