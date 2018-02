Descoperire incredibilă la Schela!

Un bărbat din Schela a găsit intr-o pădure din zona Valea Cartiu un proiectil perforant, neexplodat. Acesta se afla in zona respectivă încă din perioada Primului Război Mondial. ,, În aceasta dupa-amiaza ISU Gorj a fost anuntat de catre un barbat din comuna Schela, despre faptul ca acesta a găsit un obiect de munitie vechi, în comuna Turcinești, zona Valea Cartiu. La fața locului s-au deplasat o echipa de specialisti din cadrul ISU Gorj precum si lucratori din cadrul IPJ, care au constatat ca cele sesizate de barbat se confirma fiind vorba despre un proiectil perforant de 76 mm neexplodat care cel mai probabil provine din Primul Razboi Mondial. Proiectilul a fost ridicat de către specialistii nostri urmand ca acesta sa fie distrus controlat. Atragem atentia cetatenilor care gasesc astfel de obiecte ca acestea sunt foarte periculoase. De asemenea, le adresam rugamintea ca in cazul in care gasesc astfel de obiecte de munitie sa nu le atinga si sa apeleze numarul unic de urgente 112”, a comunicat ISU Gorj.