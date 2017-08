Fenomen astronomic deosebit, pe cerul României! Când va avea loc

Ploia de meteori Perseide va atinge anul acesta intensitatea maxima in noaptea de 12 spre 13 august. Perseidele pot fi observate in fiecare an intre 17 iulie si 24 august, atingand de obicei intensitatea maxima in perioada 9-13 august.

De cele mai multe ori, putem vedea, in medie, cate 80 de meteori pe ora, dar anul trecut, de exemplu, au putut fi observati chiar si 200 de meteori pe ora.

Anul acesta cei mai multi meteori vor putea fi vazuti in noaptea de 12 spre 13 august, scrie Space.com. Din pacate, spre deosebire de anul trecut, in 2017 vom observa mai putine “stele cazatoare”, din cauza Lunii, care va fi luminoasa si astfel va masca o mare parte din meteori.