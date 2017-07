Foto: Angajata unei Primării din Gorj, răpusă de cancer!

Flavia Șandru era economist la Primăria Rovinari. Din păcate, femeia de 37 de ani s-a stins din viață azi noapte la o unitate medicală din Cluj Napoca, după ce luptase să învingă o boală necruțătoare. Flavia a lăsat în urmă o fetiță în clasa a VII-a. Colegii și prietenii sunt devastați de decesul acesteia. Dumnezeu să o odihnească! În ultimele câteva săptămâni, foarte multe tinere mame au decedat din cauza cancerului.

„De azi inainte,nu te vom mai cauta aici pe pagina,singurul loc in care te vom regăsi va fii in INIMA noastra.Ai luptat,ai sperat…..noi am sperat alaturi de tine,dar se pare ca te-ai grăbit să pleci si ne-ai lasat cu durerea!DRUM IN LUMINA ,DRAGA MEA PRIETENA!”, a postat o prietenă a femeii.

Și primarul Robert Filip a lăsat un mesaj plin de tristețe: „Primăria și Consiliul Local Rovinari, cu mare durere, își iau rămas bun de la OMUL, distinsa prietenă și deosebita colegă EMANUELA-FLAVIA ȘANDRU. Suntem recunoscători pentru bunătatea colegei noastre și vom păstra curată amintirea acesteia ca un Om de o mare căldură sufletească și generozitate, măcinată însă de o crîncenă boală, care nu a împiedicat-o să se dedice în totalitate mamei și fiicei sale dragi, precum și comunității noastre. Sincere condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să-i dea odihnă și să mângăie sufletul copilei sale!”.