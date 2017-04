Foto: Ce postare a lui BOZA a atras sute de aprecieri pe Facebook

Managerul Complexului Energetic Oltenia, Sorin Boza, a postat astăzi o urare cu ocazia Învierii lui Iisus. Sute de prieteni virtuali ai managerului au apreciat cuvintele lui Boza și i-au răspuns în aceeași manieră. „Azi, in zi de sarbatoare sa coboare linistea si pacea. Minunea invierii lui Iisus sa dainuie in inimile voastre, sa va lumineze viata si sa va aduca renasterea credintei, sperantei, bucuriei cu bunatate si caldura in suflete! Redescopera sentimentele sincere ce ti se adapostesc in suflet, fii mai bun cu cei ce au nevoie de dragoste si sprijin si la fel de iubitor si plin de caldura cum numai tu stii sa fii! Paste fericit si Hristos a Înviat!”, a scris Sorin Boza, managerul CEO pe Facebook.