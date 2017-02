FOTO: După Poliția Locală și primarul interimar își pedepsește prietenii de pe Facebook! Motivul este incredibil

Gest nedemn pentru o persoană care conduce interimar municipiul Târgu-Jiu, iar motivul este pueril. Aurel Popescu a decis sa îl scoată din lista de prieteni de pe rețeaua de socializare pe caricaturistul și fostul polițist, Aurelian Şuță, pentru că acesta a postat pe pagina de Facebook, două caricaturi cu referire la scandalul în care se află Poliția Locală, după ce a decis să sancționeze 7 persoane pentru că au comentat despre atitudinea polițiștilor.

“Lovit de primar cu ”Unfriend”-ul

După tot iureșul stârnit în grădina Facebook, de disputa dintre Poliția Locală Târgu Jiu și cetățenii supărați pe modul în care aceasta acționează, am avut surpriza de a primi un mare „unfriend” din lista de prieteni a D.lui Aurel Popescu, primarul interimar al urbei. Cred că e consecința faptului că mi-am permis să sugerez că soluția la problema înjurăturilor adresate ”localilor” nu se regăsește în invitarea la secție sau sancționarea celor socotiți contravenienți, ci aplicarea unor măsuri menite să rezolve picajul în care se află reputația și prestigiul instituției în cauză, astfel încât lumea să nu mai înjure, nici în virtual și nici în real. A fi prieten cu o persoană pe FB nu înseamnă că ne facem concediile împreună. Sunt aproape sigur că de administrarea contului D.lui Popescu se ocupă altcineva și că a fost pus să facă asta doar pentru că ”se pricepe cu feisbucul”. În mod sigur are și leafă.. . Am fost și sunt mai interesat de mesajele publice adresate de ocupantul fotoliului de primar decât de persoana care își tocește bazoanele pe acolo și cred că ar fi obligatoriu ca, atâta vreme cât contul afișează funcția publică ocupată, oricare dintre cetățenii beneficari ai deciziilor luate de la biroul ăla ar trebui să se regăsească în respectiva listă. După „unfriend”, următoarea măsură ar putea fi exilarea din municipiu?!

Sugerez și o fotografie de profil”, scrie pe Facebook Aurelian Sută.

Desenele care l-au deranjat pe primar le puteți vedea mai jos.