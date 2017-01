Foto: ”Am pierdut unul dintre cei mai buni prieteni și colegi”

Primarul municipiului Motru, Gigel Jianu, transmite condoleanțe familiei fostului deputat Severus Militaru și spune că a pierdut un bun prieten. Fostul deputat Severus Militaru s-a stins din viață, marți, la numai 46 de ani, într-un spital din București, în urma unei suferințe la plămâni. Ceremonia de înmormântare a lui Severus Militaru va avea loc, sâmbătă, 21 ianuarie, la ora 12,00. Trupul neînsufleţit va fi depus, miercuri seară, la Capela Catedralei Ortodoxe din centrul municipiului Motru.

„Am pierdut unul dintre cei mai buni prieteni, un coleg bun și un om cu adevărat bun. Era un om cum rar întâlnești, un om de o capacitate intelectuală deosebită. Pentru toată lumea este o pierdere foarte grea. Severus Militaru a fost un adevărat prieten, ne știam de mai bine de 20 de ani, de când am absolvit facultatea. Am lucrat la aceeași carieră minieră. Era un bun politician, a făcut multe lucruri pentru municipiul Motru atunci când a fost deputat. Am făcut o echipă bună la alegerile din vară și am reușit să câștigăm Primăria Motru. Știam de suferința lui, speram să câștige lupta cu boala. Eu îl știam un luptător, dar în fața bolii nu a mai avut ce face. Am sperat că va învinge și boala. Este trist, o adevărată tragedie. transmit condoleanțe familiei îndurerate. Le vom fi alături”, a spus primarul Gigel Jianu de la Motru.