Foto: Solicită VERIFICAREA de URGENȚĂ a situației create pe DN 67

Apar din ce în ce mai mulți șoferi foarte nemulțumiți ale căror mașini au fost avariate din cauza criblurii turnate pe DN 67 Drăgoieni-Scoarța. Pe Facebook, membrii grupului Victimele macadamului de pe DN67, Drăgoieni – Scoarța spun că au consultat avocați și sunt deciși să ceară socoteală celor de la Drumuri. Un târgujian care spune că folosește acest traseu de ani și ani de zile a trimis o sesizare către autorități și speră ca aplicarea criblurii pe restul DN 67 să fie oprită!

„Subsemnatul, ing. Popescu Ștefan, domiciliat în Tg.Jiu, tel. 0… e.mail: popescu54@gmail.com, solicit verificarea de urgență a situației create la DN 67 în urma lucrărilor de aplicare a criblurii și încetarea aplicării criblurii pe restul distanței din județul Gorj. Folosesc acest drum săptămînal pe distanța Tg.Jiu-Polovragi-Horezu de 38 de ani și nu văd care este rostul acestui tratament aplicat deoarece suprafața carosabilă actuală este foarte bună !!!!!

– Unele mici excepții din zona Polovragi pot fi remediate prin lucrări de înlăturare a stratului de uzură și reaplicarea stratului de asfalt. În rest drumul pe toată distanța specificată este perfect (de nota 10).

– Nu înțeleg de ce să stricați un lucru bine făcut cu o operație făcută absolut de mîntuială si fără nicio justificare tehnică. ( După tratamentul aplicat cu pietre drumul va fi mult deteriorat si in niciun caz nu va fi mai bun decît cel actual).

– Menționez că acum 10 zile am folosit drumul național 67 în zona Pistești unde s-a aplicat criblura. Deși erau montate avertizări de limitare a vitezei la 40 (km/h) am mers cu 30 km/h si cu toate astea am reușit să primesc mai multe lovituri cu pietre de la mașinile care circulau din sens invers și care mi-au fisurat parbrizul și cele două proiectoare ale mașinii, precum și mai multe lovituri pe capota mașinii!!!!! (Secvența video cu loviturile primite in trafic am trimis-o la televiziunile din capitală. Din film reiese data, ora, si viteza de deplasare).

– Din această cauză ultimele trei deplasări le-am făcut pe ruta Tg.Jiu-Iezureni-Crasna-Novaci-Polovragi-Horezu, distanța fiind cu circa 10 km mai lungă si cu un număr de circa 200 de curbe (față de 50 pe DN 67), terenul fiind cu numeroase pante si evident cu un consum aproape dublu la GPL, iar durata de deplasare mărindu-se de la 1h la 1 h si 30 minute. Mai am o mențiune de făcut: pe raza județului Vălcea drumarii din județul vecin au aplicat o soluție mai corectă și au remediat cu refacerea prin reasfaltare doar a porțiunilor cu probleme restul șoselei nefiind deteriorată.

Ca urmare solicit stoparea aplicării tratamentului cu piatră care nu se mai aplică decît dacă există explicații de altă natură dar nu de ordin tehnic”, a scris ing. Popescu Ștefan.