IDP, în pragul insolventei! Urmează concedieri masive

Întreprinderea de Drumuri și Poduri, care aparține Consiliului Județean Gorj este în pragul insolventei, pentru ca nu are contracte. A pierdut un contract cu o valoare de 35 de milioane de euro, pe care l-a câștigat firma omului de afaceri Ion Iordache, Ydail Construct.

În ultima ședință AGA s-a făcut o analiza a situației. “La ultima ședință pe care am avut-o s-a discutat într-adevăr, despre aceasta situație delicata. Am analizat ce contracte are în acest moment IDP și urmează sa vedem ce masuri vor fi luate. Cel mai probabil se va ajunge la disponibilizări,” a declarat Sorin Chircu, consilier județean PNL. Primul care a anunțat însă situația dificila în care se afla IDP a fost Dan Vîlceanu, pe când era consilier județean. Ion Calinoiu, fostul președinte al CJ, nu a recunoscut niciodată aceasta problema.

La IDP lucrează 260 de persoane.