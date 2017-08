INCREDIBIL! Pacientă moartă de o lună, descoperită întâmplător în curtea spitalului

Georghina Lungu, în vârstă de 60 de ani, bolnavă psihic, a fost internată la Jebel, județul Timiș, în urmă cu o lună de zile, de către fiica sa, Andreea, deoarece starea ei se înrăutățise și familia nu mai putea să o îngrijească. La două zile după internare, fata bătrânei a fost sunată de la spital și anunțată că mama ei a dispărut.

Potrivit banatenii.ro, luni, Andreea a primit un nou telefon, prin care a fost anunțată că mama sa a fost găsită moartă în bălăriile din apropierea spitalului.

“Au găsit-o nişte muncitori de la spital, în tufişurile şi bălăriile de lângă spital. Asta a aflat soţul când s-a dus să o identifice, i-a auzit vorbit pe angajaţi, că nu i-a spus nimeni nimic, oficial, până acum. Nu-mi vine să cred că e posibil aşa ceva. Când am dus-o acolo, am lăsat-o în grija lor, am fost pusă să şi semnez pentru asta. Cum e posibil să dispară un om dintr-un spital şi să nu fie căutat tocmai împrejurul locului de unde a dispărut. Asta nu pot să înţeleg”, afirmă Andreea, care susţine că după înmormântare, va da spitalul în judecată.

Conform unui răspuns al Ministerului Sănătății, pentru dispariția pacientei conducerea spitalului a acordat o singură sancțiune, o mustrare verbală, unei infirmiere.

Polițiștii au deschis un dosar pentru ucidere din culpă.