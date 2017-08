Întâlnire de lucru pentru analiza stadiului absorbției fondurilor europene acordate pentru dezvoltare rurală

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea, a participat sâmbătă, 5 august 2017, în Bănie, la o întâlnire de lucru cu personalul de conducere de la nivel central, regional şi judeţean al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR). Alături de ministrul Petre DAEA s-au aflat secretarul de stat Alexandru Potor și directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu, se arată într-un comunicat aflat pe site-ul Ministerului Agriculturii.

Potrivit acestuia, evenimentul organizat la Craiova este al doilea din seria de întâlniri lunare stabilite pentru analizarea stadiului implementării Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014– 2020 şi pentru identificarea problemelor semnalate și a soluțiilor de rezolvare imediată a acestora în ceea ce privește accesarea fondurilor europene, în implementarea proiectelor finanțate prin PNDR și atingerea țintelor de absorbție.

„Am stabilit un mod de lucru, o analiză pe fiecare județ și fiecare regiune pentru că este obligatoriu să urmărim obținerea fiecărui cent din fondurile europene pe care le are România la dispoziție. Este o misiune extrem de importantă. La această întâlnire de lucru trebuie să identificăm măsuri clare pentru atingerea țintei de absorbție pentru luna august și de aici perspectiva pentru acest an. Cifra este exactă și misiunea lor asemenea! Trebuie să înțelegeți că este nevoie de o mobilizare maximă. Această instituție, AFIR, este făcută pentru a asigura absorbția fondurilor europene. Nu aveți alt obiectiv. Prea mult am suferit din cauza lipsei de angajare de până acum în rezolvarea problemelor acestei țări”, a precizat ministrul agriculturii, Petre DAEA.

Discuțiile au fost axate în prima parte pe analiza stadiului implementării și nivelul absorbției efective a fondurilor nerambursabile, dar și pe găsirea unor soluții concrete pentru a accelera atât plățile, cât și procesul de derulare a proiectelor din momentul depunerii și până la ultima tranșă de rambursare.

De asemenea, un subiect de dezbatere l-a reprezentat situația beneficiarilor cu achiziții publice și a termenelor legale de avizare acestora, dar și accelerarea recuperării debitelor pentru ca sumele de bani să fie realocate unor proiecte viabile.

„Fondurile de garantare reprezintă elemente fundamentale ale arhitecturii mecanismului de absorbție a fondurilor europene. Subliniez faptul că trebuie să existe o colaborare instituțională cu fondurile de garantare, mai ales pentru că avansurile acordate beneficiarilor trebuie să se producă rapid. În cazul în care sunt identificate disfuncții, acestea vor fi centralizate pentru a fi discutate cu președinții fondurilor de garantare, cărora le solicităm colaborarea. Ne vom asigura, astfel, că există un semnal foarte clar de la nivel central pentru soluționarea oricăror probleme care apar în acordarea garanțiilor”, a declarat Alexandru Potor, secretarul de stat pentru dezvoltare rurală din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Nu în ultimul rând, directorii de Centre Regionale și de Oficii Județene ale AFIR au semnalat problemele de natură logistică sau administrativă cu care se confruntă și care pot influența în mod negativ buna desfășurare a activitățiistructurilor teritoriale ale Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.

Sursa: www.gds.ro