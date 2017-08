IPJ Gorj, anchetă la DGASPC. Ce s-a întâmplat

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj a anunțat că a deschis o anchetă la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj, la un Centru de Asistenţă Socială din Târgu Jiu. Se pare că aici o minoră ar fi fost agresată fizic și verbal de doi supraveghetori. Fata are 14 ani și ar fi primit câteva corecții fizice. Polițiștii de la Serviciul Investigații Criminale s-au autosesizat, vor face verificări şi vor dispune măsurile impuse.

În ultimele luni, din ce în ce mai multe nereguli legate de ceea ce se întâmplă la DGASPC Gorj sunt sesizate. Din păcate, măsurile care ar trebui luate întârzie.

„La un abuz am asistat și eu împreună cu soția mea. Într-o zi mă aflam în vizită la cineva dintr-un centru al DGASPC Gorj și la un moment dat am observat cum un copil care avea grave probleme de sănătate a fugit în curtea instituției sub formă de joacă. Reacția doamnei care trebuie să îl supravegheze a fost un demnă de filmele horror. A venit după el și l-a luat la o serie de palme. A făcut soția mea reclamație la directorul general Dumitru Cotrună. (…) Am primit răspuns ca vor analiza situația. Ulterior am aflat că a analizat-o atât de bine încât nu sa întâmplat nimic, mai ales ca nu am mai primit nimic cu soluționarea faptei”, a scris, pe rețeaua de socializare, un cititor al cotidianelor locale din Gorj.