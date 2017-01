Iubita unui afacerist gorjean rupe tăcerea cu privire la o eventuală căsătorie! „Acest lucru nu este posibil”

A devenit din amantă iubită oficială și chiar au un copil împreună, dar nu se pune problema de o căsătorie. Deși s-a vehiculat foarte mult că Valentina Pelinel ar fi fost cerută în căsătorie de afaceristul Cristi Borcea, blonda a infirmat acest lucru. Fostul model precizează că o nuntă este imposibilă în actuala situație.

Blonda a precizat că deși există iubire, dat fiind că Borcea se află în închisoare, nunta este imposibilă. „Deşi am petrecut o noapte de Revelion foarte frumoasă, nu am fost sunată de către Cristi la miezul nopţii cu o cerere în căsătorie, aşa cum a apărut informaţia în presă, deoarece acest lucru nu este posibil. Ne iubim şi aşteptăm cu nerăbdare un astfel de moment, dar acum nu este cazul. Vă dorim tuturor sănătate, un an excelent şi multă iubire”, a scris Valentina Pelinel pe Facebook.