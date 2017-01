Liberalul Dan Vîlceanu, reacție după audierea miniștrilor din noul Guvern

Liberalul Dan Vîlceanu și-a exprimat o primă opinie în legătură cu aleșii din noul Guvern. Parlamentarul a scris pe Facerbook că Guvernul Grindeanu este unul de sacrificiu și că mare parte dintre cei aleși să facă parte din ministere nici măcar nu cunosc adevăratele probleme a țării.

„Am participat alături de colegii deputați, din comisia de industrii și colegii din comisia de buget-finanțe, la audierea miniștrilor Guvernului Grindeanu. Am ascultat, nu mai puțin de 5 miniștri și mi-am putut face o opinie, cu privire la competența acestora, în gestionarea unor domenii cheie ale țării. Pe scurt, am observat că domnul Petrescu, ministrul Economiei, habar nu are care sunt companiile din portofoliul ministerului pe care îl conduce, dar are o intuiție extraordinară, astfel încât a știut ce întrebări va primi de la parlamentarii PSD și a putut să-și tipărească înainte răspunsurile, pe care le-a și citit.