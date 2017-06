Liderul PNŢCD Gorj, condamnat la închisoare

Matei Catrinoiu, liderul PNŢCD Gorj, a fost condamnat la pedepsa de 1 an de închisoare cu suspendare pentru infracţiunea de delapidare. Hotărârea a fost dictată ieri de judecătorii Curţii de Apel Craiova. “În baza art. 386 C.p.p. Dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii reţinute în sarcina inculpatului CATRINOIU MATEI,din infracţiunea de delapidare prev. de art. 295 alin.1 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p., în infracţiunea de delapidare,prev. de art. 215 ind.1 alin.1 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p. În baza art. 215 ind. 1 alin. 1 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. de la 1969, art. 5 C.p., Condamnă pe inculpatul CATRINOIU MATEI,la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 71 C.pen. de la 1969,interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a şi lit. b,c( dreptul de a desfăşura activitatea de lichidator) C.pen. de la 1969, pe durata executării pedepsei. În baza art. 81 C.pen. de la 1969 Dispune suspendarea condiţionată a executării a pedepsei de 1 an închisoare, pe durata termenului de încercare de 3 ani,termen stabilit potrivit art. 82 C.p.de la 1969, compus din durata pedepsei la care se adaugă un interval de timp de 2 ani, respectiv pe durata un unui termen de încercare de 3 ani. In temeiul art. 71 alin 5 C.pen.de la 1969, executarea pedepselor accesorii se suspendă pe durata termenului de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei principale”, se arată în hotărârea Curţii de Apel Craiova. Decizia nu este definitivă, aceasta putând fi atacată cu apel în termen de 10 zile. Catrinoiu a fost trimis în judecată în 2015 de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu pentru infracţiunea de delapidare în formă continuată.