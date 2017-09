Mort de beat, la volanul unui tractor! Vezi pe unde circula gorjeanul

Polițiști din cadrul Postului Politie Săcelu au identificat în trafic un bărbat de 57 de ani, din localitate, în timp ce conducea un tractor neînmatriculat pe raza comunei Săcelu, aflându-se în perioada de suspendare a dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice și având o concentrație de 1,31 mg /litru alcool pur în aerul expirat.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat, de către o persoană care are suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice și care are o alcoolemie peste limita legală.