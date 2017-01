O româncă şi copiii ei, prinşi sub sub dărâmăturile hotelului lovit de avalanşă

O româncă şi cei doi copii ai ei sunt captivi sub dărâmăturile hotelului Rigopiano din Farindola (Italia) lovit aseară de avalanşă, informează libertatea.ro.

Giampiero Parete, un italian de 38 de ani, a reușit să supraviețuiască însă spune că soția lui, de origine română, Adriana, și cei doi copii ai lor se află sub dărâmături. „Soția și cei doi copii ai mei sunt sub dărâmături. A venit avalanșa și totul a fost acoperit de zăpadă, însă am reușit să ies”, a spus bărbatul, care le-a spus medicilor că s-a salvat pentru că se dusese la mașină să ia ceva din ea.

Conform șefului protecției civile, Fabrizio Curcio, în hotelul aflat în apropiere de Farindola, în regiunea Abruzzo, se aflau aproximativ 30 de persoane. Multe dintre ele sunt încă dispărute. Hotelul de 4 stele avea o capacitate de 43 de camere.

Regiunea Abruzzo se află la aproximativ 100 de kilometri de Amatrice, regiune afectată miercuri de o serie de mișcări seismice.